نقطة بيضاء وسط الظلام.. شبان يعرضون أفلام كرتون لعشرات الأطفال بمستشفى شهداء الأقصى

وسط كل هذا الدمار والموت الذي طال مناحي الحياة كافة في القطاع الفلسطيني، لم يتخلى أطفال غزة عن حقهم في الحياة، حيث نظم عددًا من الشبان عرضًا ترفيهيًا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، لعله ينسي هؤلاء الصغار ما رآوه من أهوال.

عرض أفلام كرتون لعشرات الأطفال

وجاء ذلك خلال مقطع فيديو عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، حيث رصد شبان يعرضون أفلام كرتون لعشرات الأطفال بمستشفى شهداء الأقصى.

وقالت طفلة فلسطينية: "نزحنا من الشمال إلى هنا، ورأيت الدبابات واليهود والجثث، ونعيش بالمستشفى حتى يكون لدينا أمان".

أطفال فلسطينييون في مقتبل العمر رأوا ما لا عين رأت، وشاهدوا ما لا يتحمله عقل، ولكنهم ما زالوا متمسكين بأمل أن يكون مستقبلهم أفضل.