تداعيات كارثية.. الأمم المتحدة تحذر من إغراق إسرائيل أنفاق غزة

قالت منسقة الشئون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية، لين هاستنجز، اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، إن الأمم المتحدة لا تملك أي تأكيد لأنباء إغراق إسرائيل أنفاق غزة بمياه البحر، محذرة من عواقب ذلك لأجيال إن حدث فعلًا.

وأضافت هاستنجز: "لا تؤكد الأمم المتحدة أن الأنفاق في غزة غمرت بالمياه، ولكننا رأينا عددًا من التقارير الصحفية، وسيؤثر ذلك- إن حدث فعلًا- على سكان قطاع غزة لأجيال، ويجعل الحصول على مياه الشرب أكثر صعوبة في القطاع".

يأتي ذلك بعد تأكيدات إسرائيلية بوجود خطط لدى الاحتلال لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر، لعجز قوات الاحتلال عن هزيمة الفصائل الفلسطينية في القطاع في ظل استمرار الحرب ضد قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي.

إغراق الأنفاق وحصار حماس

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن تفاصيل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق حماس في قطاع غزة، بينما تدخل الحرب في غزة شهرها الثالث على التوالي.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، نقلًا عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التكتيك الإسرائيلي لإغراق الأنفاق، لا يزال في مرحلة مبكرة ويجري تقييمه؛ فيما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها "فكرة جيدة"، لكن نشطاء البيئة وبعض المسئولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الجيش الإسرائيلي بدأ بضخ مياه البحر إلى نظام الأنفاق تحت الأرض التابع لحركة حماس في غزة، في خطوة تهدف إلى تدمير شبكة الممرات والمخابئ التابعة للحركة الفلسطينية ودفع عناصرها فوق الأرض.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بهذا التطور، والتي ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن هذا التكتيك كان قيد "الدراسة"، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام خمس مضخات مياه كبيرة بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، قادرة على إغراق الأنفاق في غضون أسابيع عن طريق ضخ آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة فيها.