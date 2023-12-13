"القاهرة الإخبارية": 5 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، عن وصول 16 مصابا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية، فضلًا عن وصول 5 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح.

كما كشفت القناة عن وصول 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

من جهته، قال رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان، إن الاحتلال اقتاد جميع الرجال من الطواقم الطبية والجرحى، لجهة غير معلومة، وباتت الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية لأطفال العناية المركزة.

وأعلنت مصادر طبية عن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، محذرة من تداعياته الكارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض.