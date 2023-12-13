الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"للأشرار فقط" كتاب جديد لمي ياقوت عن دار الكنزي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يصدر قريبًا عن دار الكنزي للنشر والتوزيع كتاب "للأشرار فقط" تأليف الكاتبة الصحفية مي ياقوت، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والتي تحل أواخر الشهر المقبل.

وقالت مي ياقوت عن الكتاب: “يضم أكثر من 20 قصة واقعية عايشتها من عملي بقسم الحوادث بجريدة الجمهورية لفترة تزيد عن الـ 15 عامًا، لكن الكتاب لا يضم القصص فقط بقدر ما يحتوي على تحليلات لدوافع ويناقش جرائم زادت في الفترة الأخيرة ومنها بالطبع جرائم التحرش ومدى تأثير التحرش في عمر الإنسان المقبل وكيف لطفل تم التحرش به أن يواجه المجتمع ونظراتهم المصوبة ضده مثل سهام ترمى في كل وقت”.

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وتواصل: “الكتاب يناشد برفع عقوبة التحرش لو ارتكبها الأقارب او المؤتمنين على الأطفال لأنها تؤثر في بقية أعمارهم وتتسبب في تشويههم من الداخل وترسم على وجوههم كسرة كبيرة”.

وتضيف ياقوت في تصريح خاص لـ"الدستور": “يناقش الكتاب أيضًا قسوة بعض الآباء ومدى تسلطهم على أولادهم بشكل كبير وكيف يصنعون من أبناءهم فيما بعد متطرفين وشخصيات تكره المجتمع الذي عاشت فيها على اعتبار انها عاشت عقوبة لم تقترف جرما لتعيشها”.

وتكمل: “هناك العديد من الشخصيات السلبية التي يرصدها الكتاب وهي الشخصيات الت يتمنح رؤى مستهترة قد لا تعلم انها تضر الآخرين ومن الممكن أن تزج بهم إلى امكنة لم يتخيلوها مطلقا”.

وتختتم ياقوت: “وأخيرا يرصد الكتاب فكرة الاكتئاب وكيفية التعامل معه لأنه يخلق العديد من المجرمين إن لم يكن هناك تعامل علمي ومعرفة كل شيء عن المريض وكل هذا وفي الأخير الكتاب يرصد الوقائع وما خلفها ويحللها أيضًا”.

كتبت مي ياقوت في إهداء الكتاب: “انا هنا أكتب.. لا أعرف حقا لمن أهدي الكتاب.. أنا أهديه إلى العالقين الذين يريدون التعافي من صدمات النشأة.. الذين لم يكونوا يطلبون الكثير، فقط أن يشعروا أنهم مستقرين نفسيا ويستحقون المحبة.. الذين يتحسسون ندوب الإساءات القديمة وآثار القسوة المفرطة ولم تزل تؤثر على سلوكهم فتشعرهم بالعذاب والجلد الذاتي وقلة الثقة.. هي جروح لن تلتئم أبدا باتت جزء من شخصياتهم.. هوياتهم التائهة بين أناس لا يجوز اخذ الثأر منهم ولا قلوبهم تريد منحهم الغفران”.

 

أما عن مي ياقوت فهي كاتبة صحفية ترأست قسم الحوادث بجريدة الجمهورية ثم مساعدا لمدير التحرير للملف الأمني وقامت بتأليف أول حلقات كرتونيه أشرف عليها قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية "فطين وبلبل" وأول فيلم كرتون سينما مصري تو دي يحكي بطولات سلاح الطيران المصري بعنوان "سكاي دراجون" وأول فيلم كرتون يحكي بطولة ضباط الشرطة في ملحمة الإسماعلية بعنوان "أبطال إلى الأبد" ومؤخرا صدر لها في عيد الشرطه كتاب بعنوان "أطفال وأبطال".

غلاف الكتاب
مي ياقوت للأشرار فقط الكنزي للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب ياقوت الحوادث الجمهورية

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