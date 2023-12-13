الرعاية الصحية: 9000 خدمة طبية تم تقديمها بمحيط وأمام اللجان الانتخابية بالتأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الفرق الطبية والعيادات الطبية المتنقلة وفرق مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والمنتشرة في محيط اللجان الانتخابية، ضمن خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، بالمحافظات الست للتأمين الصحي الشامل.

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، تم تقديم 9000 خدمة طبية وعلاجية للمواطنين، خلال الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 وحتى 12ديسمبر، وذلك سواء في محيط أو أمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للهيئة.

الخدمات الطبية للناخبين

وأوضح البيان، أنه تم تقديم الخدمات الطبية للناخبين ضمن خطة التأمين الطبي لهيئة الرعاية الصحية من خلال 248 منشأة رعاية أولية تابعة للهيئة بالمحافظات الست للتأمين الصحي الشامل، و28 مستشفى فضلًا عن الفرق الطبية المنتشرة في محيط أو أمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين في محافظات القناة ومحافظة جنوب سيناء والبالغ عددهم 257 فرقة طبية، إضافة إلى 149 فرقة طبية بمحافظتي الأقصر وأسوان، و18 فرقة مشاركة بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للهيئة بالانتخابات الرئاسية 2024.

ولفت البيان أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها من خلال الفرق الطبية بمحيط أو أمام اللجان الانتخابية بلغت 360 حالة بينما بلغ إجمالى الحالات التي شملتها الفحوص الطبية ضمن مبادرة فحص الأمراض المزمنة بمحيط اللجان الانتخابية 7500 حالة فيما بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام أكثر من 1000حالة، وذلك من خلال الفرق الطبية التي تمركزت في محيط اللجان الانتخابية خلال الفترة من 10وحتى 12 ديسمبر 2023.

IMG-20231213-WA0027

IMG-20231213-WA0026

IMG-20231213-WA0025