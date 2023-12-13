الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تصدرت انجلينا جولى محركات جوجل بتصريحات صادمة أفصحت عنها بعد الطلاق؟

انجلينا
انجلينا

 

دائما ما تثير إنجلينا جولى جدلا واسعا بعد تصريحاتها الخاصة، فكثيرون من متابعيها يهتمون بما تتحدث حوله بل كافة تصريحاتها، يهتمون محبي الفنانة العالمية بأخبارها دائما.

انجلينا توضح سبب ارتفاع وانخفاض ضغط الدم الذى عانت منه بعد الانفصال

تصدرت انجلينا جولى خلال الفترة الماضية الترند بسبب تصريحات عن زوجها ومدى المعاناة التى تعرضت لها بعد الإنفصال عن براد بيت، موضحة أنها عانت من ارتفاع وانخفاض السكر فى الدم، وهو نتيجة للتعب الجسدى والنفسي الذي عانت منه خلال الفترة الماضية.

انجلينا جولى: اصيبت بشلل قبل 6 أشهر من طلاقي 

كانت تصريحات انجلينا جولى صادمة لمتابعهيا وبمجرد أعلانها عن معاناة نفسية وجسديه ما لاقي تعاطف كبير من محبيها، خاصة بعد تصريحها أنها أصبت بشلل قبل 6 أشهر من طلاقها،" وعن الوقت الذي أعقب طلاقها من براد بيت مع أطفالها، قالت:" كان علينا أن نتعافى، فهناك أشياء كنا بحاجة للشفاء منها خلال فترة علاقتنا".

 

وجاءت تصريحات النجمة انجلينا جولى عن التعافي لتجعل المتابعين لها يتسألون عن حجم المعاناة التى عانتها الفنانة خلال تلك الفترة ومدى الصعوبات التى واجتها فى حياتها الشخصية والتى كانت لا تظهرها لهم، فالتصريحات الخاصة بها تحمل كثير من المعانى، خاصة أنها تحدثت عن عدم رغبتها فى فترة من الفترات من التواصل مع أحد وكانت لا ترغب فى الخروج من منزلها لفترات طويلة.

 

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