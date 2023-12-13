الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": 75.51 مليون مستخدم لإنترنت الموبايل بنهاية الربع الثالث 2023

إنترنت الموبايل
إنترنت الموبايل

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات ،الصادر اليوم الأربعاء، عن وزارة الاتصالات أن عدد مستخدمي الانترنت المحمول عن طريق الموبايل بلغ 75.51 مليون مستخدم بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 69.72 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

 

 

اشتراكات الإنترنت المحمول

 وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أن عدد مستخدمي الإنترنت المحمول عن طريق USB Modem  بلغ 2.42 مليون مستخدم خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 2.02 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

 

 

ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4460

واشار الي ارتفع عدد مكاتب البريد إلى 4460 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 4325 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022 بمعدل نمو سنوي 3.12%.

 

 

ولفت التقرير إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ نحو 23،975 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 24،29 ألف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2022 وبمعدل تغير سنوي 1.31%.

عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد

 وقال التقرير ان عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد بلغ نحو 4.92 مليون مستفيد بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 5.09 مليون مستفيد بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022.

 

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قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد

 

واوضح ان قيمة المعاشات من مكاتب البريد بلغت 13.34 مليار جنيه بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 10.61 مليار جنيه بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022.

 

شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها

 أوضح التقرير ان عدد شركات الاتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2023 بلغ  572 شركة مقارنًة بـ630 شركة تم تأسيسها خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2022،  في حين بلغت رؤوس الاموال لهذه الشركات 245.62 خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنًة ب 476.10 جنية خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2022.

 

تطور قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية

 

 واوضح ان قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية بلغت 1832 نقطة خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 1188 نقطة خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2022.

وتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات سبع شركات هي: شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

 

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