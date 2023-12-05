الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الاتصالات ورئيس هيئة النيابة الإدارية يبحثان سبل دعم العدالة الناجزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

راف عباس خلال الزيارة، المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير، والمستشار محمود حمدي، أعضاء وحدة التحول الرقمي.

كان في استقبال وفد النيابة الإدارية المهندس  خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والمهندسة  شيرين الجندي - مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، واللواء إيهاب صادق - مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، محمد حنفي - مستشار الوزير للإعلام، والدكتور المعتز بالله طه -المشرف على قطاع مكتب الوزير، ورنا حتة - معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سارة فتح الله – المكتب الفني للوزير، والمهندس محمد هلال – مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات، وأحمد النجار - مدير مشروع التحول الرقمي للنيابة الإدارية.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان تعزيز سُبُل التعاون المشترك، في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعمٍ لتنفيذ رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني، بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة، وفق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وفي ختام اللقاء، تبادل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورعمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدروع التذكارية.

المستشار حافظ عباس هيئة النيابة الإدارية وزير الاتصالات

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