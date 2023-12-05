الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قرر مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، اليوم، تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى رئيس مجلس إدارة النادي، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.

وتهدف الغرفة إلى تلقى الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من مستشاري النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية في كل محافظات الجمهورية والعمل على حلها، وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

وتستمر غرفة العمليات في أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.

غرفه عمليات مركزية رئيس مجلس إدارة النادى الانتخابات الرئاسية نادي النيابة الإدارية مجلس إدارة النادي

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لافتتاح المقر الجديد في طنطا

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

وزير الداخلية يسمح لـ63 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة