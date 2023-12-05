النيابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

قرر مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، اليوم، تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى رئيس مجلس إدارة النادي، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.

وتهدف الغرفة إلى تلقى الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من مستشاري النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية في كل محافظات الجمهورية والعمل على حلها، وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

وتستمر غرفة العمليات في أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.