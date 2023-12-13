العسومى: ما شهدناه فى الانتخابات المصرية يؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات

قال عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن وفد البرلمان العربي المتابع لسير العملية الانتخابية في مصر لمس بشكل كبير حرص المواطنين على الإدلاء بصوتهم، فالشعب المصري واعٍ ويضع حبه لوطنه واستقراره وأمنه فوق أي اعتبار، مهنئًا مصر وشعبها على قرب انتهاء العرس الانتخابي دون أن يرى أو يسجل أي مخالفات أو خروقات تعكر صفو هذا المشهد الذي سيسجله التاريخ بأحرف من نور.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، وذلك عقب جولته على عدد من المقار الانتخابية بالمحافظة ضمن جولات البرلمان العربي في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.

اصطفاف وازدحام الناخبين لساعات طويلة أمام المقار الانتخابية

وعبّر العسومي عن اعتزازه وفخره بما شهده في محافظة الدقهلية من اصطفاف وازدحام الناخبين لساعات طويلة أمام المقار الانتخابية، حرصًا منهم على تلبية نداء وطنهم العزيز، مشيرًا إلى أن ما يحدث في عموم محافظات جمهورية مصر العربية يؤكد ما لا يدع مجالًا للشك أن مصر قادرة على مواجهة كل التحديات بإرادة شعبها وعزيمته التي لا تلين.

مختار: ما شاهدناه على مدار اليومين السابقين يوضح مدى وعي الشعب المصري

وأعرب الدكتور أيمن مختار عن سعادته بزيارة وفد البرلمان العربي محافظة الدقهلية، للاطلاع على سير العملية الانتخابية في يومها الثالث، مؤكدًا أن اصطفاف المواطنين بالشكل الذي رأيناه وما شاهدناه على مدار اليومين السابقين يوضح مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه وحرصه على أمنه واستقراره.

وأشار مختار إلى أن أهالي محافظة الدقهلية قدموا ملحمة وطنية ومشاركة غير مسبوقة في العملية الانتخابية، أثبت خلالها للعالم أجمع قوة إرادة الشعب المصري ووعيه وقدرته على مجابهة التحديات الراهنة.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق أمس، إن العملية الانتخابية تسير بشكل مُرضٍ وبسلاسة، مضيفًا أن العنوان العريض للعملية الانتخابية "وداعًا للسلبية، ولم يعد هناك ما يسمى حزب الكنبة"، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة وصلت إلى 45% ممن يحق لهم التصويت، "وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات".

ولفت إلى أن هذه النسبة تعبر عن وعي المواطن وثقته في القضاء المصري، حيث يوجد قاض على كل صندوق، معتبرًا أن "المواطن المصري لبى نداء وطنه، للمشاركة في صنع المستقبل".

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