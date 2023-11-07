"البرلمان العربي" يثمن جهود قادة العرب لكسر حالة الصمت الدولي تجاه العدوان على غزة

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق قادة الدول العربية في مواجهة الأزمة غير المسبوقة في غزة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي لكافة الجهود اليومية التي يقومون بها القادة العرب من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، وكسر حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان الغاشم.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

أعرب العسومي عن استنكاره الشديد لحالة الصمت الدولي المخزي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أعمال إجرامية على مدار نحو شهر، يواجهون فيه بشكل يومي آلة القتل والتدمير الذي تقوم به قوة الاحتلال الغاشم، مؤكدًا أنها تعكس بشكل فج ازدواجية المعايير التي تتبعها الدول الكبرى تجاه قضايا منطقتنا العربية.

قوة الدفع الرئيسية لعمل المجلس

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود المخلصة التي تقوم بها دولة قطر، بقيادة الأمير تميم بن حمد، حفظه الله ورعاه، من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تمثل قوة الدفع الرئيسية لعمل المجلس والمرتكز الرئيسي نحو تفعيل وتطوير دوره، بما يعزز من تماسك دول المجلس وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دوله، كونه يمثل رافدًا أساسيًا من روافد تعزيز العمل العربي المشترك، على نحو يخدم مصالح شعبنا العربي الكبير ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار، وصرحًا إقليميًا عربيًا شامخًا صمد أمام الكثير من التحديات التي واجهته منذ نشأته، وأثبت قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات شعوب دول المجلس، وما تزال هناك الكثير من الإنجازات التي تنتظره من أجل تحقيق المزيد من التكامل والتضامن الخليجي لشعبه على كافة المستويات.

الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة قوة مهمة ومؤثرة

أشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة قوة مهمة ومؤثرة في عالم اليوم، ولها دور داعم ومكمل للدبلوماسية الرسمية تجاه الدفاع عن قضايانا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.