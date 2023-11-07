الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البرلمان العربي" يثمن جهود قادة العرب لكسر حالة الصمت الدولي تجاه العدوان على غزة

جانب من اجتماع برلمانات
جانب من اجتماع برلمانات مجلس التعاون الخليجي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق قادة الدول العربية في مواجهة الأزمة غير المسبوقة في غزة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي لكافة الجهود اليومية التي يقومون بها القادة العرب من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، وكسر حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان الغاشم.

WhatsApp Image 2023-11-07 at 5.24.04 PM

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة. 

أعرب العسومي عن استنكاره الشديد لحالة الصمت الدولي المخزي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أعمال إجرامية على مدار نحو شهر، يواجهون فيه بشكل يومي آلة القتل والتدمير الذي تقوم به قوة الاحتلال الغاشم، مؤكدًا أنها تعكس بشكل فج ازدواجية المعايير التي تتبعها الدول الكبرى تجاه قضايا منطقتنا العربية.

WhatsApp Image 2023-11-07 at 5.24.03 PM
txt

البرلمان العربى يتحرك لمحاكمة إسرائيل دوليًا بسبب جرائمها فى غزة

قوة الدفع الرئيسية لعمل المجلس 

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود المخلصة التي تقوم بها دولة قطر، بقيادة  الأمير تميم بن حمد، حفظه الله ورعاه، من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تمثل قوة الدفع الرئيسية لعمل المجلس والمرتكز الرئيسي نحو تفعيل وتطوير دوره، بما يعزز من تماسك دول المجلس وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دوله، كونه يمثل رافدًا أساسيًا من روافد تعزيز العمل العربي المشترك، على نحو يخدم مصالح شعبنا العربي الكبير ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار، وصرحًا إقليميًا عربيًا شامخًا صمد أمام الكثير من التحديات التي واجهته منذ نشأته، وأثبت قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات شعوب دول المجلس، وما تزال هناك الكثير من الإنجازات التي تنتظره من أجل تحقيق المزيد من التكامل والتضامن الخليجي لشعبه على كافة المستويات.

WhatsApp Image 2023-11-07 at 5.24.02 PM

البرلمان العربى يتحرك لمحاكمة إسرائيل دوليًا بسبب جرائمها فى غزة

الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة قوة مهمة ومؤثرة

أشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة قوة مهمة ومؤثرة في عالم اليوم، ولها دور داعم ومكمل للدبلوماسية الرسمية تجاه الدفاع عن قضايانا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

WhatsApp Image 2023-11-07 at 5.24.01 PM
العسومي حرب غزة 2023 قطر الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني قطاع غزة

الأكثر قراءة

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

إجلاء أكثر من 100 فرنسى من غزة عبر رفح

وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسى يبحث مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تطورات الأوضاع فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى