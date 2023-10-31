الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العسومي" يُرحب بانعقاد القمة العربية الطارئة لوقف نزيف الدم الفلسطيني

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بعقد قمة عربية طارئة على مستوى القمة في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر، برئاسة المملكة العربية السعودية التي ترأس الدورة الحالية (32) لمجلس جامعة الدول العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل لكل ما يتخذه القادة العرب من قرارات وإجراءات من شأنها الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وفك الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين، مضيفًا أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يتطلب ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

رئيس البرلمان العربي يُهنئ الجزائر بذكرى الثورة: تخلد التضحيات العظيمة للشعب

 

تقدير الدور السعودي في إحتواء أزمة غزة 

وأعرب " العسومي" عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إنجاح هذه القمة الهامة التي تعقد في توقيت شديد الحساسية تمر به القضية الفلسطينية، خاصة مع استمرار آلة القتل والتدمير لقوة الاحتلال الغاشمة، والتي راح ضحيتها - وما يزال- آلاف الأطفال والنساء من المدنيين الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من العالم أجمع دون أن يحرك ساكنًا.

فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار

وجدد رئيس البرلمان العربي استنكار وإدانة البرلمان العربي لفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار حتى الآن بعد مرور قرابة شهر على تلك الجرائم الوحشية التي تنتهك كافة القوانين والقرارات الدولية.

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى قمة عربية طارئة الرياض حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

400 شهيد بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهدف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة