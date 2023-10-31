رئيس البرلمان العربي يُهنئ الجزائر بذكرى الثورة: تخلد التضحيات العظيمة للشعب

في ذكراها الـ ٦٩

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ ٦٩ للثورة الجزائرية المجيدة التي توافق الأول من نوفمبر من كل عام.

تضحيات الشعب الجزائري

وأشار "العسومي"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنها ذكرى غالية لملحمة خالدة في تاريخ كفاح الشعوب العربية من أجل نيل الحرية والاستقلال وتخليدا للتضحيات العظيمة التي قدمها شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية في سبيل تحرير الوطن واستعادة السيادة الوطنية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه للجمهورية الجزائرية وشعبها بهذه المناسبة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل قيادة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.