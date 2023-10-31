الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في ذكراها الـ ٦٩

رئيس البرلمان العربي يُهنئ الجزائر بذكرى الثورة: تخلد التضحيات العظيمة للشعب

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ ٦٩ للثورة الجزائرية المجيدة التي توافق الأول من نوفمبر من كل عام.

تضحيات الشعب الجزائري

وأشار "العسومي"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنها ذكرى غالية لملحمة خالدة في تاريخ كفاح الشعوب العربية من أجل نيل الحرية والاستقلال وتخليدا للتضحيات العظيمة التي قدمها شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية في سبيل تحرير الوطن واستعادة السيادة الوطنية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه للجمهورية الجزائرية وشعبها  بهذه المناسبة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل قيادة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

رئيس البرلمان العربي العسومي الذكرى الـ ٦٩ للثورة الجزائرية ​الجزائر البرلمان العربي

مواد متعلقة

قيادى بـ"مستقبل وطن": مصر تبذل جهودًا مكثفة لإدخال المساعدات إلى غزة

الانتخابات الرئاسية ومشاكل المواطنين تتصدر اجتماعات الأمانات الفرعية للشعب الجمهورى

الانتخابات الرئاسية.. "شباب مستقبل وطن" يستعرض خطته لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

حماة الوطن: الحرب على حماس هدفها إفراغ القطاع وتصفية القضية الفلسطينية

حزب الجيل يشارك في انطلاق الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية

المصريين الأحرار بالسويس يشارك في حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

تثقيفية "مستقبل وطن" تتابع استعدادات فرعياتها للانتخابات الرئاسية

عربية النواب: الدولة تعمل بجدية للحيلولة دون توسّع دائرة الصراع إقليميًا

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا