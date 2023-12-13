الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة صحية لمرضى الأنيميا للوقاية من الأعراض المفاجئة

الأنيميا
الأنيميا

تعد الأنيميا من ضمن الأمراض الشائعة التي تُصيب الكثير من الأشخاص الكبير قبل الصغير، لذلك ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الصحية المفيدة للجسم حتى لا يتعرض للتعب أو الإرهاق الشديد.

يبحث الكثير من الناس عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عن أطعمة صحية ومفيدة لحماية الجسم من الأمراض المفاجئة خاصة أن مريض الأنيميا يتعرض جسمه للأمراض نتيجة الشعور بالدوخة أو الدوار أو إذا كان مريض سمنة مفرطة.

يمكنك التصدي لأعراض الأنيميا المؤلمة من خلال إتباع نظام غذائي مفيد وصحي، ووفقًا لموقع "Health line"، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز وافضل الأطعمة الصحية المفيدة للجسم لإمداد الجسم بالطاقة وحمايته من الأعراض المفاجئة، إليكم التفاصيل على هذا النحو التالي:

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للوقايه من الأعراض المفاجئة.. أطعمه صحية لمرضى الأنيميا

من الأعراض المحتملة للإصابه بمرض الأنيميا ما يلي:

للوقايه من الاعراض المفاجئة.. أطعمه صحية لمرضى الأنيميا

1 - التعب المستمر.
2 - ضعف الجسم.
3 - الشعور بضيق في التنفَس.
4 - شحوب أو اصفرار البشرة، وهو ما قد يظهر بشكل أوضح لدى أصحاب البشرة البيضاء عن البشرة السوداء أو الداكنة.
5 - عدم انتظام ضربات القلب
6 - الشعور بالدوخة أو الدوار
7 - ألم الصدر.
8 - برودة اليدين والقدمين.
9 - الصداع.

إذا كنت تتعرض لأعراض الأنيميا، يمكنك إتباع نظام غذائي سهل يتكون من الخضراوات أو الفاكهة التي تحتوي على المعادن والفيتامينات وإليكم أبرزهم في السطور التالية:

يحتوي البلح على البروتين، المعادن كالنحاس والماغنسيوم، الذي تعمل على تقوية العظام وعلاج الأنيما، والفيتامينات مثل B2، B3، A1و C.

للوقايه من الاعراض المفاجئة.. أطعمه صحية لمرضى الأنيميا


ويساعد البلح على تحسين عمل الجهاز الهضمي لما يحتويه من ألياف، تساعد على الهضم، والتقليل من الاضطرابات المعوية والإمساك.

للوقايه من الاعراض المفاجئة.. أطعمه صحية لمرضى الأنيميا

وهناك ايضاً نبات السبانخ التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، إذ يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم والذي بدوره ينظم مستويات الصوديوم في الدم، وبالتالي الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي.

للوقايه من الاعراض المفاجئة.. أطعمه صحية لمرضى الأنيميا

يعتبر البيض مصدرًا كبيرًا للبروتين والبيوتين، وهما عنصران مغذيان ضروريان لحماية الجسم من الأنيميا، فتناول البروتين الكافي مهم لبناء الجسم وإمدادة بالطاقة اللازمة. 

للوقايه من الاعراض المفاجئة.. أطعمه صحية لمرضى الأنيميا

تحتوي بذور الشيا، على الكثير من البروتين والعديد من المعادن الأساسية ومضادات الأكسدة الأخرى، مما يؤدي إلى تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض أو أعراض الأنيميا.

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