الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السكريات ليلًا؟

ارشيفية
ارشيفية

تمثّل السكريات جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية والنظام الغذائي للكثيرين، لكن ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه على جسم الإنسان عند تناولها في الأوقات المتأخرة من الليل؟، ويثير تناول السكريات في الليل العديد من التساؤلات حول تأثيرها على النوم، مستويات الطاقة، وحتى صحة الأيض.

وترصد "الدستور" خلال السطور التالية استكشاف تلك الآثار وكيف يمكن أن تؤثر السكريات على أداء الجسم خلال ساعات الليل.

تناول السكريات في الليل يمكن أن يؤثر على الجسم بعدة طرق أبرزها:

تأثير على النوم

 تناول الكميات الكبيرة من السكريات قبل النوم يمكن أن يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، مما يعوق القدرة على النوم بشكل جيد. يمكن أن يسبب هذا اضطرابات في النوم وعدم الراحة الكافية.

زيادة دهون البطن

يؤدى تناول السكريات قبل النوم إلى زيادة دهون البطن التى تزيد من الوزن بشكل غير متوقع فى فترة قصيرة، كما تسبب العديد من مشاكل المعدة مثل القولون.

نصائح لتقليل الرغبة فى تناول السكر أثناء الحمل

ارتفاع مستويات الطاقة قبل النوم

 تناول السكريات قبل النوم يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة قبل النوم، مما يجعل الجسم يكون في حالة استعداد ويصعب الاسترخاء اللازم للنوم العميق.

تأثير على الأيض

 السكريات الزائدة يمكن أن تؤثر على الأيض وتزيد من مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

تأثير على المزاج

 بعض الأبحاث تشير إلى أن السكريات قبل النوم يمكن أن تؤثر على المزاج وتجعل الشخص أقل استقرارًا عاطفيًا، مما يمكن أن يؤثر على نوعية النوم.

لذا، من الأفضل تجنب تناول كميات كبيرة من السكريات قبل النوم، والاعتماد على وجبة خفيفة وصحية إذا كان هناك شعور بالجوع، مع التركيز على الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقولة والبروتينات المفيدة دون زيادة في السكريات.

السكريات الحياه اليوميه النظام الغذائي تناول السكريات زيادة دهون البطن

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