طه: دور فاعل لطبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الدور الفاعل لطبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية في أي نظام صحي مستدام، وأن نظام الإحالة الفعال يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد المالية فضلا عن تخفيف التكدس عن المستشفيات خاصة مع تكامل أركان النظام.

جاء ذلك خلال المحاضرة الافتتاحية لبرنامج "جهار- ايجيكاب" للدفعة الأولى من المتقدمين للحصول على شهادة "متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد"، والذي يقام بمقر مركز التدريب المعتمد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد ٣١ متدرب من خبراء الجودة بمختلف قطاعات الصحة.

تعزيز دور وحدات ومراكز الرعاية الأساسية

واستعرض الدكتور أحمد طه، أوجه الدعم المقدم لتعزيز دور وحدات ومراكز الرعاية الأساسية في خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة بالمنظومة الصحية عامة، وبالتأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن تطبيق دليل معايير الجودة لمراكز ووحدات الرعاية الاساسية الصادر عن "جهار" يضمن للمرضى وللاطقم الطبية تقديم الخدمة بأمان تام، موضحا أن الرعاية الأولية هي عملية أساسية في النظام الصحي الذي يدعم إمكانية الوصول المستمر، والشامل، وفاعلية الاتصال الأولي للمريض بالمنظومة.

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود نظام قوي للرعاية الصحية الأولية بحيث يتمتع جميع الأفراد بإمكانية الوصول الجغرافي والمالي للخدمات الصحية الشاملة وبجودة عالية وتكلفة عادلة، من خلال الحصول على الرعاية الأولية قبل تقديم المستوى الثاني والثالث من الرعاية، لافتًا إلى أن مصر تضم 5400 وحدة رعاية أولية تنتشر بجميع محافظات الجمهورية تقدم 75% من الخدمات الصحية المتوقعة من أهداف التنمية المستدامة.

الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية

وأضاف طه، أن العالم يتجه نحو الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية باعتبارها المفتاح لتحقيق المستوى المقبول من الصحة في جميع أنحاء العالم حيث يعد ذلك هو النهج الأكثر شمولًا وفعالية وكفاءة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية للإنسان، من خلال الرعاية الوقائية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية الأساسية التي يقدمها مقدمي الخدمة الصحية والتي تلبي معظم الاحتياجات الصحية للأسرة، مؤكدا حرص الهيئة على ضمان جودة الصحة العامة وأعلى مستويات الأمان في اطار التركيز على احتياجات المرضى والتوزيع العادل للخدمات.

وفي ذات السياق، استعرضت د. نانسي عبد العزيز، رئيس الادارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة ومديرة البرنامج، أهم التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الأساسية، إلى جانب الملامح الأساسية للمادة العلمية والورش العملية لبرنامج "جهار ايجيكاب" والتي تستمر لمدة شهرين، بالاضافة الى فتح باب المناقشات والاستماع الى اهم المقترحات والاستفسارات من جانب المتدربين.

يذكر أن شهادة GAHAR EGY-CAP تعتبر أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص معتمد من "GAHAR"، والتي تمثل جهة الاعتماد الحكومية المصرية الوحيدة لجودة المنشآت الصحية، تعمل على تأهيل المنشآت الصحية بمختلف انواعها للحصول على الاعتماد.

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