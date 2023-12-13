قتل والديه وشقيقه.. تحليل مخدرات للمتهم بارتكاب "مذبحة دار السلام"

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، عرض المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام بقتل والديه وشقيقه وصديقه على الطب الشرعي لفحصه وإجراء تحليل مخدرات له.

كشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية بين المتهم ووالديه بسبب الميراث، حيث استدرجهما لأعلى العقار، وهناك اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وأنهى حياتهما، وعندما حضر شقيقه صاحب محل الدواجن، يطالب برؤيتهما، استدرجه لأعلى العقار وقتله، وعندما هاتفه العامل الذي يعمل لديه لتأخره عن الحضور استدرجه وقتله، ثم توجه وأبلغ عن غياب أسرته.



كانت ‏أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده ووالدته والتخلص من شقيقه عندما عاتبه على جريمته، ثم استعانته بصديقه لدفن الجثث الثلاثة، والتخلص منه وقتله خشية فضح أمره؛ وذلك بسبب خلافات مالية بدار السلام.



‏تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا ‏بالعثور على 4 جثث بمكان مهجور، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.



بالفحص والتحري تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة البشعة، وألقي القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.