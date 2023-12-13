الإسماعيلي يحفّز لاعبيه بالمكافآت من أجل استمرار "الصحوة"

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بـرئاسة نصر أبو الحسن، لتحفيز لاعبى الفريق الأول بالمكافآت؛ من أجل استمرار الصحوة التى يعيشها الدراويش حاليًا، بعد الفوز على البنك الأهلي في الدوري الممتاز نايل.

وقرر مسئولو الإسماعيلي صرف مكافأة الفوز الأخيرة على البنك الأهلي، للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، وقدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعب وفقًا للائحة الموسم الحالي.

وتأمل إدارة الدراويش من وراء تلك الخطوة في استمرار الصحوة، وتحقيق الفوز على إنبي في مباراة الفريق القادمة بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت.

وكان علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة بالإسماعيلي ونائبه عماد سليمان تدخلوا لدي المسؤولين بالنادي بعد تأخير استلام اللاعبين مكافأة الفوز الأخيرة علي البنك الأهلي، ولفتوا نظرهم ضرورة الإسراع في تدبير السيولة المالية اللازمة للوفاء بالمبلغ المطلوب .

تجدر الإشارة إلي أن مجلس الإسماعيلي يعاني من تراكم الديون الحكومية والأهلية والغرامات الدولية التي تتخطي حاجزها مئات الملايين من الجنيهات، في ظل ندرة الموارد الذاتية واقتصارها على القسط الشهري المقدم من قبل الشركة الراعية وقدره 2 مليون و400 ألف جنيه لا يكفي إطلاقًا المصروفات الإدارية والفنية العاجلة بالنادي خلال الوقت الراهن.