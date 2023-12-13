الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 55 ألف طن بضائع و896 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و720 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 450 شاحنة و710 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع، 446 شاحنة و10 سيارة. 

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وتصدير 36500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا الي سنغافورة.

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة NORDSEINE  وعلي متنها 36500 طن فوسفات تصدير إلي سنغافورة والسفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن بضائع و214 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وآور. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة الحرية2 وعلى متنها 600 سيارة بوزن 1200 طن قادمة من جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1585 راكبا بموانيها.

ميناء أرصفة موانيء الهيئة اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر 6 موانئ بحرية في قلب العالم موانيء

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