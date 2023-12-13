الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. أوبرا الاسكندرية تحتفي بمرور 125 عامًا على ميلاد أم كلثوم

أم كلثوم
أم كلثوم

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، بعد غد الخميس، حفلا فنيا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.
يقام الحفل احتفالا بمرور 125 عاما على ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أجمل أغنيات كوكب الشرق التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني منها فكرونى، انت عمرى، دارت الايام، حيرت قلبى، فات الميعاد.

فى الذكرى 117 لميلاد السنباطى.. لماذا لقبته أم كلثوم بالعبقرى؟

يشارك فى الحفل نجوم الفرقة هند النحاس، ايناس عز الدين ورحاب مطاوع. 
تجدر الاشارة إلى أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الإندثار.

دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر فرقة القومية العربية للموسيقى المايسترو أحمد عامر مسرح سيد درويش بالإسكندرية ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم كبار الملحنين

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