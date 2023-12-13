الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي وعقوبة نشر الأخبار الكاذبة بشأن الانتخابات

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى فى كأس العالم للأندية

ضرب فريق اتحاد جدة السعودي موعدًا مع النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح البطولة.

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بايدن يكشف حقيقة وجود رهائن فى أنفاق حماس بغزة

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في أنفاق حركة حماس بغزة.

وحسب ما نقلته قناة "الحرة"، فرد بايدن على سؤال  بشأن التقارير عن إغراق إسرائيل أنفاق حماس، قائلًا إن هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في هذه الأنفاق.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-12-2023 فى مصر

يتصدر البحث عن أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم محرك البحث جوجل صباح الأربعاء 13-12-2023، وذلك لاهتمام شريحة كبيرة من الأسر في مختلف المحافظات بهذه الاستراتيجية الهامة التي تمثل مصدر البروتين الحيواني الأكثر استخدامًا في مصر.

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الإبادة الجماعية والمجاعة.. تداعيات الحرب فى غزة على تفاقم الأوضاع الإنسانية

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، إن الحديث عن الإبادة الجماعية والمجاعة في غزة أمر واضح لدى الجميع، وهو ما أدى إلى دعوات من قبل المجتمع الدولي لاستشعار خطر المجاعة في قطاع غزة، مع استمرار الحرب والإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

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تصل لـ200 ألف جنيه.. عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بشأن الانتخابات

تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما وضع قانون الانتخابات الرئاسية كذلك عقوبات ضد ارتكاب هذه الجرائم التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية وكل إجراءاتها ومراحلها.

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أسعار الفراخ الدواجن بايدن حماس الإبادة الجماعية

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