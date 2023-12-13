الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لجنة الصلاة بالكنيسة الأسقفية تعقد مؤتمرها الثاني للصوم والصلاة

كنيسة
كنيسة

عقدت لجنة الصلاة بإبرشية الكنيسة الأسقفية، مؤتمرها الثاني للصوم والصلاة، من أجل الكنيسة والبلاد، بحضور خمسين فرد من الكنيسة الأسقفية.
في بداية المؤتمر خصصت اللجنة وقتا للصلاة من أجل الكنيسة وخدماتها، ليضع الله في قلوبنا شوقا لخدمتهُ، وأن تكون الكنيسة دائما على صورة المسيح ومثالهُ، بالإضافة إلى الصلاة من أجل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، لكي يعطي الله الحكمة والمعونة له.

واستكملت اللجنة الصلوات من أجل مصر وحكامها وشعبها، وأن يرسل الله السلام والمعونة للبلاد، وأن يعطينا الله الحكمة في الانتخابات الرئاسية.

وقال القس مينا حلمي مسئول لجنة الصلاة إن الوقوف أمام الله في الصلاة، يجعل الله يعمل في حياتنا ويصنع أبطال مثل داود وإبراهيم وموسى.

حضر المؤتمر القس مينا حلمي مسئول لجنة الصلاة والأعضاء المساعدين القس فايز نادي راعي كنيسة عين شمس وكنيسة السلام الأسقفية، والشماس رامي نعيم، وأملفيا عوني، وهاني جمال.

وكانت قد عقدت لجنة الكهنة والرعاة بـمجلس كنائس مصر، المؤتمر السنوي الثامن ببيت أنافورا تحت عنوان "نافعًا للسيد"، بحضور 80 كاهنًا وقسيسًا من الكنيسة الإرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية من محافظات مصر.

وأقيمت صلوات وتضرعات من أعضاء المؤتمر لأجل إحلال السلام في الشرق الأوسط وخاصة غزة، كما ثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية في الحفاظ على تراب الوطن ومساعدة الشعب الفلسطيني ليبقوا في أرضهم.

تفاصيل اللقاء

اتسم اللقاء بروح المحبة والتقارب والود بين الجميع في جو من الشركة والصلاة، بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية من القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر وعميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين، كما قدم القس بطرس فؤاد كلمة نيابة عن القس بيشوي حلمي الأمين المشارك عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقس بولس جرس الأمين المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية، وقدم القس ناجح فوزي كلمة نيابة عن القس رفعت فتحي الأمين المشارك عن الكنيسة الإنجيلية، وشارك بكلمة القس رفعت فكري رئيس لجنة الإعلام بمجلس مصر والأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط وقدم القس يشوع يعقوب كلمة عن تاريخية العمل المسكوني بمصر.

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