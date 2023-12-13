الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تنمو 15% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023

هاني برزي
هاني برزي

كشف المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن صادرات القطاع خلال الأشهر العشر الأولى من عام ٢٠٢٣، وذلك خلال كلمة في فاعليات افتتاح معرض Food Africa، بالأمس ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، بحضور وزراء التجارة والصناعة، التموين والتجارية الداخلية، النقل.

وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023 بلغت حوالي 4.3 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15%، وقيمة نمو 546 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، والتي كانت قد بلغت حوالي 3.8 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هى الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات شهر مايو 498 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 444 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 486 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

فيما بلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 519 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 392 مليون دولار محققة نسبة نمو 9% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 378 مليون دولار بنسبة نمو 12% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العاشرة الاولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 740 مليون دولار بنسبة نمو 12%، وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 380 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 21%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 192 مليون دولار.

وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 7%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 644 مليون دولار، والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.

انى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية صادرات القطاع ل الاشهر العشر الاولى كلمة فى فاعليات افتتاح معرض

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