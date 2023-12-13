الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظة الغربية

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

شهدت  محافظة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، بداية هطول أمطار متفرقة، تراوحت بين المتوسطة وفوق المتوسط في عدد من المراكز والمدن، وتزامنت هذه الأمطار مع استمرار التقلبات في حالة الطقس وظهور الغيوم في سماء المحافظة، مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، أصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهات سريعة لرؤساء المدن والأحياء والمراكز بضرورة سرعة شفط تراكمات مياه الأمطار عند تجمعها في الشوارع، وذلك بالتعاون مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ويأتي ذلك بهدف تسهيل حركة المرور والتخفيف من الإزعاج الناجم عن تجمع مياه الأمطار، وضمان سلامة المواطنين.

 رفع حالة الطوارئ تحسبًا لأي انقطاع في التيار الكهربائي 

وعلى صعيد متصل، قامت شركة الكهرباء في المحافظة برفع حالة الطوارئ؛ تحسبًا لأي انقطاع في السلوك الموصلة التيار الكهربائي نتيجة تأثير الأمطار على الشبكة الكهربائية، وجرى تفعيل فرق الصيانة والإصلاح للتعامل مع أي طارئ واستعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، بهدف تقديم خدمة مستدامة للمواطنين.

وتأتي هذه الأمطار في إطار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذا الوقت من العام، حيث تتأثر بعض المناطق بحالات من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار المتفرقة، وتأثرت مدن المحافظة بشكل ملحوظ بتلك التغيرات المناخية، حيث بدأت الأمطار الخفيفة في السقوط منذ ساعات الصباح الأولى، ثم زادت حدتها بشكل ملحوظ واستمرت درجات الحرارة من متوسطة خلال النهار ومنخفضة خلال الليل. ومع تزايد هطول الأمطار تجمعت في الشوارع المياه الناتجة عنها مما ساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل اكبر. 

 تجهيز معدات الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي لمواجهة الطوارئ

وكانت المحافظة قد استعدت بشكل جيد لتقلبات الجوية، واتخذت إجراءات الطوارئ اللازمة للتعامل معها، وقد تم تجهيز معدات الوحدات المحلية وشركة المياه بالشركة المحلية للصرف الصحي، وتوزيعها في أماكن تجمع المياه المتفق عليها مسبقًا في الاجتماعات التنسيقية.

الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هطول أمطار متفرقة التيار الكهربائي عدم الاستقرار الجوي رفع حالة الطوارئ تحسب ا لأي انقطاع في التيار الكهربائي حسام فوزي جبر

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