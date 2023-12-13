نتائج اللجنة العامة بقسم أول سوهاج: السيسى حصل على 68053 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم أول سوهاج، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 68053 صوتا.