نتائج اللجنة العامة بقسم الخارجة: فريد زهران حصل على 528 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم الخارجة في محافظة الوادي الجديد، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 528 صوتا.