نتائج اللجنة العامة بمركز كفر الزيات: فريد زهران حصل على 3541 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 3541 صوتا.