الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالى" تعلن عن فرص جديدة للدراسة خارج مصر

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لمرحلة الدكتوراة والمقدمة من دولة المجر.

وأشارت إلى أن المنح للحصول على درجة  الدكتوراة باللغة الإنجليزية وفي أي من التخصصات  والمجالات الآتية: "الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي، وكذا في أي مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة".

شروط التقدم للمنح

1- أن يكون المرشح مصري الجنسية –  معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد –  الهيئات –  المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لا يعملون كمعاونى أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام  قبل 1 /9 /2024.

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة.

نفقات المنحة

1- الدراسة بدون رسوم

2- توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية.

3- الحق في الخدمات الصحية الأساسية.

4- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها في المجر).

5- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.

6- تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) لطلاب الدكتوراة (التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجري طبقًا للبرنامج التنفيذي وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

7- لا تتحمل البعثات أي نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23 /8 /2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19 /11 /2017.

منح التعليم العالي درجة الدكتوراه الجامعات المصرية الحكومية المراكز البحثية

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