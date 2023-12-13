اللجنة العامة بقسم النزهة بمحافظة القاهرة: السيسى حصل على 197356 صوتا
أعلنت اللجنة العامة بقسم النزهة بمحافظة القاهرة، نتائج محاضر الفرز بالمحافظة، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 197356 صوتا.
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