عمرو السولية: الأهلى قادر على تحقيق إنجاز جديد فى المونديال

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن اللاعبين هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

وقال: «المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة».

وأضاف: «أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة».

وزاد: «هناك تطور واضح في الكرة السعودية، وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، ومؤخرًا نجحوا في استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، وكأس العالم ٢٠٣٤، وأتمنى أن يكون لنا حظوظ كبيرة بالوصول للنهائي في مونديال الأندية».

وتابع: «نسعى دائمًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في كأس العالم للأندية، وحتى يظل اسم النادي الأهلي في المنافسة بقوة مع الفرق الكبرى على مستوى العالم، والأهلي لديه فرصة كبيرة من أجل تحقيق مركز متقدم، والوصول للمباراة النهائية، ونسعى لصناعة تاريخ للنادي الأهلي ولأنفسنا كلاعبين».

وبسؤاله عن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السعودي، قال: «المباراة كانت بين فريقين كبيرين، وكانت مهمة بالنسبة إلينا، والحمد لله على تحقيق المكسب وتسجيل الهدف».

وأشار إلى أن طموح الفريق والجمهور بالتأكيد يزيد بشكل كبير، ولكن علينا التفكير أولًا في المواجهة الأولى أمام اتحاد جدة يوم 15 ديسمبر، ومارسيل كولر طالبنا بتحقيق طموحات جماهير الأهلي وأن نسعدهم ونتمنى أن نكون عند حسن الظن.

وأضاف: «المواجهة مع اتحاد جدة ستكون قوية، خصوصًا أنه تغير كثيرًا عن السنوات السابقة، بعدما قام بضم لاعبين من أفضل العناصر على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز».

وأكمل: «تقلد شارة قيادة الأهلي في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية تحديدًا يكون عبئًا كبيرًا على أي لاعب، ولكنه شرف كبير في نفس الوقت، ويعطي أي لاعب دفعة للظهور بمستوى قوي».

وختم: «جمهور الأهلي دائمًا يكون الداعم الأول والمساند للفريق، وتعودنا على تواجدهم معنا في أي مكان بأعداد كبيرة سواء داخل إفريقيا أو في أي مكان بالعالم، وأتمنى إسعادهم بتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية».

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