نتائج اللجنة العامة فى بنى سويف: السيسي حصل على 150684 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة بني سويف، عن نتيجة فرز محاضر اللجان الفرعية بالمحافظة، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حصل على 150684 صوتًا.