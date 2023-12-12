الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير غربى: المصريون اصطفوا من أجل اتخاذ قرارهم وإبداء الرأى بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

سلطت وكالة رويترز، الضوء على اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرة إلى أن السباق الرئاسي في مصر لعام 2024 يدخل مرحلته النهائية، حيث اصطف المصريون أمام مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد منذ الصباح الباكر. 

ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء اللجان الانتخابية بجميع المحافظات لمتابعة عملية التصويت، إن عملية التصويت تسير حاليًا بسلاسة، حيث تعمل جميع اللجان بشكل منتظم.

وأشار بنداري إلى أن آخر لجنة افتتحت اليوم، ومقرها منطقة الوراق بالقاهرة الكبرى، افتتحت الساعة 10:20 صباحًا بدلًا من التاسعة صباحًا، وذلك بسبب حادث مروري تعرض له رئيس اللجنة.

وأضاف أن نسبة المشاركة بشكل عام ملحوظة، لكنها ليست كثيفة.

45 % من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم 

 

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"إكسترا نيوز": بدء استقبال محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية

وقال يوم الإثنين إن ما يقرب من 45 بالمائة من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم بحلول نهاية اليوم الثاني.

ويحق لنحو 67 مليون مصري التصويت، وفقًا لهيئة الانتخابات الوطنية، ما يعني أن أكثر من 30 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم.

كما أشادت الوكالة في تقرير لها بالإقبال الكبير على التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة وراقبت الناخبين من مختلف الفئات العمرية طوال يوم الاثنين، وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2018، أدلى 24 مليون شخص، أو 41% من الناخبين المؤهلين، بأصواتهم.

وأضاف التقرير أن المصريون أدلوا بأصواتهم  في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية في ظل المنافسة الحقيقية بين المرشحين، وفي العاصمة الجديدة قيد الإنشاء في الجزء الشرقي من القاهرة، انطلقت الموسيقى الوطنية من مكبر الصوت خارج مركز اقتراع في شارع تصطف على جانبيه البنوك المشيدة حديثًا والوزارات الفرعونية الجديدة، وفق التقرير الصادر اليوم. 

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