كانتي رجل مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية

حصد الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام أوكلاند سيتي اليوم في افتتاح كأس العالم للأندية.

وقدم كانتي مباراة رائعة سجل فيها هدف وساعد فريقه في التأهل لربع نهائي البطولة لمواجهة الأهلي.

كانتي يحصل على أفضل لاعب في مواجهتنا الاولى امام اوكلاند سيتي، حسب اختيار الـFIFA 👏#النمور_في_المونديال pic.twitter.com/zX7Umx3RKb — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 12، 2023

وحقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزا عريضا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3 -0 مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة رومارينو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة في الدقائق 29 و34 و40.

وصعد الفريق السعودي للدور الثاني لملاقاة الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم الجمعة المقبل، بينما ودع أوكلاند سيتي النسخة العشرين من البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية.

سارت المباراة في اتجاه واحد فقط نحو مرمى أوكلاند سيتي في ظل الفوارق الكبيرة فنيا وبدنيا، حيث أهدر رومارينو وإيجور كورنادو وكريم بنزيمة أربع محاولات خطيرة في أول 20 دقيقة.

وشارك الظهير الأيمن مهند الشنقيطي في مسلسل إهدار الفرص بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 25 بعدها سدد رومارينو تسديدة قوية أبعدها حارس أوكلاند سيتي بصعوبة بالغة.

وفي غضون عشر دقائق انهار الفريق النيوزيلندي واستقبل مرماه ثلاثة أهداف، أولهما بتسديدة رومارينو في الدقيقة 29 بعدها تابع نجولو كانتي كرة مرتدة من الدفاع بتسديدة قوية في الشباك.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق، أضاف كريم بنزيمة الهدف الثالث بعد تمريرة من مهند الشنقيطي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تعرض مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة لاختبار وحيد حيث تصدى بسهولة لتسديدة من ويليام جيليون مهاجم أوكلاند سيتي.

خاض فريق اتحاد جدة الشوط الثاني بأعصاب هادئة ووزع لاعبوه مجهودهم البدني استعدادا للمباراة الأخرى بعد ثلاثة أيام بينما كان لاعب الوسط إيجور كورنادو الأكثر نشاطا بتسديداته على مرمى أوكلاند سيتي.

كما تحرك الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة لإراحة لاعبيه بخمسة تبديلات على فترات مختلفة، حيث شارك جوتا مكان رومارينو ثم صالح العمري وسلطان الفرحان مكان كانتي وكورنادو.

وفي الدقيقة 83 خرج الظهير الأيسر زكريا هوساوي متأثرا بإصابة عضلية ليشارك مكانه أحمد بامسعود، وفي نفس التوقيت شارك مروان الصحفي مكان فيصل الغامدي.

سدد صالح العمري وكريم بنزيما كرات ضعيفة في يد الحارس، بينما لم يتعرض مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة لتسديدات على المرمى ليحافظ على نظافة شباكه ويحقق الفريق السعودي فوزا مستحقا بأقل مجهود.