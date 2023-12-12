كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة يعبر عقبة أوكلاند بثلاثية ويستعد لمواجهة الأهلي

تأهل اتحاد جدة السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز الكبير على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء في افتتاح البطولة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي الجمعة المقبل، في ربع النهائي.

أحمد حجازي محترفنا المصري في صفوف النادي السعودي شارك في التشكيل الأساسي للآتي وحتى نهاية اللقاء.

الشوط الأول



وسيطر النادي السعودي بالطول والعرض على مجريات الشوط دون أي خطورة من جانب أوكلاند.

الاتحاد كان مبادر بالخطورة بالدقيقة 2 عن طريق تسديدة رومارينيو من خارج منطقة الجزاء لكنها علت المرمى.

وفي الدقيقة 12 أضاع كورنادو هدف محقق، بتسديدة داخل منطقة الجزاء والمرمى خالي فوق المرمى.

وسدد كريم بنزيما بالدقيقة 14، كرة داخل منطقة الجزاء لكنها علت مرمى حارس أوكلاند.

وحاول بنزيما من جديد بالدقيقة 20 بعدما خطف الكرة من مدافع أوكلاند وسدد كرة سهلة في يد حارس الخصم.

وافتتح البرازيلي رومارينيو أهداف اللقاء بالدقيقة 29، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس أوكلاند.

وأضاف نجولو كانتي الهدف الثاني بالدقيقة 34، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وزاد بنزيما من غلة الاتحاد بالهدف الثالث بالدقيقة 40 بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة الشنقيطي.

الشوط الثاني



استمرت سيطرة اتحاد جدة دون أي خطورة تذكر من جانب أوكلاند.

وفي الدقيقة 46،بنزيما من فاصل مهاري سدد كرة لكن حارس مرمى أوكلاند تصدى لكرته.

وفي الدقيقة 53 سدد كورناردو كرة ردت من الحارس لكن رومارينيو لم يتعامل معها بشكل صحيح.



تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، فشهد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي، فيما يحمل الفرنسي كريم بنزيما شارة القيادة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - حسن كادش - زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينهو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: إيجور كورنادو - رومارينهو - كريم بنزيما