كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة يكتسح أوكلاند بثلاثية فى الشوط الأول

تقدم اتحاد جدة السعودي على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول من اللقاء الافتتاحي لكأس العالم للأندية.



وسيطر النادي السعودي بالطول والعرض على مجريات الشوط دون أي خطورة من جانب أوكلاند.



الاتحاد كان مبادرًا بالخطورة بالدقيقة 2 عن طريق تسديدة رومارينيو من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت المرمى.



وفي الدقيقة 12 أضاع كورنادو هدفًا محققًا، بتسديدة داخل منطقة الجزاء والمرمى خالٍ فوق المرمى.



وسدد كريم بنزيما بالدقيقة 14، كرة داخل منطقة الجزاء، لكنها علت مرمى حارس أوكلاند.

وحاول بنزيما من جديد بالدقيقة 20 بعدما خطف الكرة من مدافع أوكلاند، وسدد كرة سهلة في يد حارس الخصم.



وافتتح البرازيلي رومارينيو أهداف اللقاء بالدقيقة 29، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس أوكلاند.



وأضاف نجولو كانتي الهدف الثاني بالدقيقة 34، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.



وزاد بنزيما من غلة الاتحاد بالهدف الثالث بالدقيقة 40 بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة الشنقيطي.

موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أما عن موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، فتُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي SSC 1، SSC 5.

تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، فشهد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي، فيما يحمل الفرنسي كريم بنزيما شارة القيادة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - حسن كادش - زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينهو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: إيجور كورنادو - رومارينهو - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبدالله المعيوف - أسامة المرمش - عمر هوساوي - سويلم المنهالي - أحمد بامسعود - مدالله العليان - سلطان الفرحان - مروان الصحفي - صالح العمري - جواو فيليبي جوتا

ويغيب عن الاتحاد في مباراة اليوم، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.