الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اللجنة العامة فى طنطا: إقبال كثيف على بعض اللجان الفرعية حتى الآن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمد عوني، رئيس اللجنة العامة في طنطا، إن العملية الانتخابية تمت بشكل سهل وسلس للغاية منذ اليوم الأول من عملية التصويت والاقتراع، مؤكدًا أنه لم يتلق أي شكاوى تذكر بشأن الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 

وأكد محمد عوني، خلال حواره عبر زووم، مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك إقبالا كثيفا من قبل المواطنين من مختلف الفئات والشرائح على اللجان الانتخابية بطنطا منذ اليوم الأول من بدء عملية التصويت.

وأضاف أن بعض اللجان الفرعية مازالت مستمرة حتى الآن في عملية التصويت؛ نتيجة تواجد المواطنين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

الوطنية للانتخابات

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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