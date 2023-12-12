الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البنتاجون: سنتخذ خطوات تجاه أى تهديد فى البحر الأحمر

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أنها ستتخذ خطوة تجاه أي تهديد في البحر الأحمر إذا وجدوه يمثل خطرًا بغض النظر عن وجهة هذا التهديد؛ بحسب ما أفادت به القاهرة الإخبارية.

وقبل قليل، أعلن البنتاجون عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل حيث ذكر تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سينضم لويد أوستن إلى مجموعة من كبار المسئولين الأمريكيين الذين يزورون المنطقة وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

القاهرة الإخبارية البنتاجون البحر الاحمر تهديد

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