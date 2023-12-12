مراسل "القاهرة الإخبارية": 100 شاحنة مساعدات عبرت للجانب الفلسطيني اليوم

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من رفح، إن الجديد في المشهد من أمام معبر رفح البري، هو ارتفاع عدد الشاحنات التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني ليصل إلى 100 شاحنة.

وأضاف عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ قليل وصل إلى الجانب الفلسطيني أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإغاثية، وقامت بتفريغ حمولاتها، وما زال عدد آخر من الشاحنات يقوم بتفريغ حمولاته إلى الشاحنات الفلسطينية التي تتولى بعد ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن 100 شاحنة هي التي وصلت حتى الآن، إلى الجانب الفلسطيني، فيما دخل في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، 5 شاحنات من الوقود مقسمة على جزئين ثلاث شاحنات من السولار بكميات تجاوت 80 ألف لتر من السولار، بالإضافة إلى شاحنتي إغاثة.

وعن الجهود المصرية، أوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الأمر لم يقتصر على المساعدات الإنسانية فحسب، بل الاتصالات والتنسيقات التي تقوم بها مصر حاليًا مع كافة الأطراف المعنية والدول الراغبة في زيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية، بجانب التنسيقات التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: "نحن على مقربة من تنفيذ شيء آخر ومهم من أجل انفراجة في أعداد الشاحنات التي ستدخل إلى القطاع خلال الأيام القادمة، وهو نقطة أخرى تضاف إلى النقطة الأولى وهي معبر العوجة الذي كان يشهد الإجراءات النهائية قبيل الإنطلاق الى الأراضي الفلسطينية.

وتابع: "ربما خلال الساعات القادمة ستكون هناك آلية أخرى بزيادة نقطة أخرى لإنهاء تلك الإجراءات وهي معبر كرم أبو سالم وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مصر".