مُسن سكندري: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قال عبد المعطي محمد، 68 سنة، مقيم بمحافظة الاسكندرية، إن الانتخابات الرئاسية واجب وطني وصوتي أمانة ويجب على المواطنين والشباب النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي لاختيار الرئيس القادم لسير عملية الانتاج في البلاد.

وأكد أنه أعطى صوته للرئيس السيسي لأنه قام بعمل بعض الإنجازات الكبيرة في البلد وبالأخص محافظة الإسكندرية منها تطوير الطرق وبناء الكباري وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة.

ودعا المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قامت منذ فجر اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى محافظة الإسكندرية وذلك لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.