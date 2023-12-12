الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عروسان يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية بالبحيرة 

العروسان يدليان بصوتيهما
العروسان يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بكفرالدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، دخول عروسين اللجنة الانتخابية بملابس الزفاف، محاطين بالأهل والأحباب للإدلاء بصوتيهما.

قبيل إغلاق باب التصويت.. توافد كثيف للناخبين على لجان الشرابية وشبرا

وحرص أحمد زعير، على اصطحاب عروسه إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بـ"كفرالدوار"، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط فرحة وبهجة عارمة من الجميع.

حرص الأهالى على التقاط الصور لـ«العروسين» أثناء دخولهما إلى اللجنة، وأطلقت إحدى السيدات الزغاريد قبل وصولهما إلى مقر اللجنة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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