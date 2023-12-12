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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبيل إغلاق باب التصويت.. توافد كثيف للناخبين على لجان الشرابية وشبرا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجان أحياء: الشرابية، شبرا، الزاوية الحمراء، والوايلي، بمحافظة القاهرة تواجدا كثيفا للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وسارع الناخبون الذين لم يقوموا بالتصويت خلال اليومين السابقين، بالتوجه إلى لجانهم الانتخابية حتى يتمكنوا من التصويت والمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية قبيل غلق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء اليوم /الثلاثاء/ آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

تذليل العقبات أمام كبار السن

وقام أفراد الأمن باللجان بتقديم يد العون للناخين وتذليل العقبات أمام كبار السن، والسيدات اللاتي يصطحين أطفالهن لسهولة التصويت.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوي الجمهورية.

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