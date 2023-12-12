عضو التنسيقية: الشعب المصري بحكمته الفطرية استوعب حجم التحديات التي يتعرض لها الوطن

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 شهدت كثافة إقبالية غير مسبوقة على اللجان الانتخابية، حيث كان للمرأة والشباب ظهور مميز في هذه العملية التصويتية.

الانتخابات الرئاسية

وأكد أحمد مقلد، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لم تعلن تأييدها أو ترشيحها لأي من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، لأن هناك الكثير من التحالفات الشبابية المختلفة داخل التنسيقية والمتعددة التوجهات.

وأضاف في حديثه، أن الشعب المصري بحكمته الفطرية استوعب حجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، حيث انعكست الأزمة الفلسطينية بالإيجاب على الوعي السياسي الوطني المصري، وشعر المواطنين بالمسئولية الكاملة والشاملة لضرورة المشاركة في الاننتخابات الرئاسية.

الوطنية للانتخابات

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.