الانتخابات الرئاسية 2024.. عريفة: جيت أرد الجميل لريسنا عمدة مصر كلها

«أنا جيت عشان أنتخب ريسنا، عمدتنا وعمدة مصر كلها».. بهذه الكلمات البسيطة عبّرت الحاجة عريفة محمد مهدى، من محافظة البحيرة، عن أسباب إصرارها على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، أمام لجنتها الفرعية رقم ٢٠، ومقرها بمدرسة الحاج أحمد هويدى الابتدائية، التابعة للجنة العامة رقم ١٤، ومقرها مركز شرطة الدلنجات. وأكدت «الحاجة عريفة» فرحتها الكبيرة بهذا العُرس الديمقراطى الكبير الذى شهدته مصر، موضحة أنها حرصت رغم بُعد المسافة بين محل سكنها ومقر اللجنة على الحضور والتصويت فى الانتخابات. وأشارت إلى أنها منحت صوتها للرئيس عبدالفتاح السيسى لرد الجميل للرجل الذى حمى مصر من قوى الشر، ونفذ العديد من المبادرات الصحية الرائدة التى أسهمت فى علاج كثير من الأمراض المزمنة والمتوطنة، واهتم بالريف المصرى الذى تم تهميشه طويلًا، وطوّر القرى والنجوع كلها من خلال مبادرة «حياة كريمة».