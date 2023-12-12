آخر ساعة تصويت.. إقبال حاشد من المواطنين على لجان 2024 بالإسكندرية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالاً كبيرًا من المواطنين على صناديق الاقتراع في آخر ساعة من التصويت الانتخابي.

تجمعت حشود المواطنين أمام لجنة كلية زراعة سابا باشا في مشهد غير مسبوق حيث شهدت اللجنة الانتخابية زحام شديد من المواطنين في قبل أقل من ساعة لانتهاء التصويت.

وتصدر الشباب مشهد المنتخبين، حيث توافد أعمار مختلفة من الشباب لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

تضم محافظة الإسكندرية 351 مقرًا انتخابيًا يتضمن 35 مركزًا للوافدين وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".انتخابات مصر، الانتخابات الرئاسية، انتخابات الرئاسة 2024.