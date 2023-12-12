مسيرة حاشدة بـ6 أكتوبر.. مُشاركة قوية للعمال في ثالث أيام التصويت

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مسيرة عمالية حاشدة فى أخر أيام التصويت بالإنتخابات الرئاسية جابت أرجاء المنطقة الصناعية بأكملها قبل التوجه إلى صناديق الإقتراع.

مسيرة بالسيارات بمدينة 6 أكتوبر

وأطلق حزب مستقبل وطن واتحاد نقابات عمال الجيزة مسيرة عمالية حاشدة إنطلقت بالسيارات لجميع الأحياء بمدينة 6 أكتوبر لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى حيث هتف المشاركون.. تحيا مصر.. تحيا مصر، ورفعوا الإعلام المصرية.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، أعمالها لليوم الثاني على التوالي في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.