تسعينية تدلي بصوتها الانتخابي داخل سيارة نجلها (فيديو)

خرج رئيس لجنة 16 بمدرسة رستم بحلوان، لمساعدة سيدة مسنة في العقد التاسع من عمرها للإدلاء بصوتها الانتخابي من داخل سيارة نجلها.

وقالت السيدة المسنة، لـ"الدستور": "جيت انتخب وطول ما فيا نفس وعايشة على وش الدنيا لازم انتخب الريس".

واستكملت السيدة حديثها قائلة: “أنا جيت انتخب الريس حبيبنا اللي مانعرفش غيرة ربنا يخليهولنا”.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.