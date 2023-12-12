الوطنية للانتخابات: الرائدات الريفيات كان لهن دور بارز فى التوعية بأهمية المشاركة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية استعانت بالرائدات الريفيات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، أن فكرة الرائدات الريفيات خرجت من وزارة التضامن الاجتماعي وكانت موجودة بالفعل، ونحن كهيئة وجدناها مهمة فعالة في توعية الأسرة الريفية بالمشاركة في الانتخابات، وكل رائدة ريفية أشرفت على تدريب وتوعية 400 أسرة.

وتابع: "كان مهم عشان أوصل للبيت الريفي يكون في شخص فاهم، وده وجدناه في الرائدة الريفية، ونسقنا معهم لتدريب الأسر والحديث معهم، وإحنا من خلال الفكرة دي كان هدفنا أيضًا توعية الطفل الذي سيبلغ 18 سنة، مش بس عشان المشاركة في الانتخابات 2024، لكن من أجل غرس روح المسئولية بداخله، وأن الطفل يعرف أنه إزاي يشارك حتى في انتخابات داخل الكلية لما يكبر أو أي استحقاق انتخابي، لغرس روح المشاركة بداخله".

وأردف: "استخدمنا الرائدات الريفيات، وسيتم الاعتماد عليهم في أي استحقاقات انتخابية قادمة، نقدر نوصل لكل بيت في مصر".