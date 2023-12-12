الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد 67 يومًا من المجازر.. آخر إحصائيات جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تحديثًا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب "الإسرائيلية" الوحشية على قطاع غزة، والتي بدأت منذ 67 يومًا.

ووفقا للإحصائيات التي نشرها المكتب الاعلامي الحكومي فارتكب الاحتلال 1،644 مجزرة بحق المدنيين، اسفرت عن مقتل 18،412 شهيدًا، من بينهم 8 آلاف طفل، و6،200 شهيدة من النساء، و300 شهيد من الطواقم الطبية، و32  شهيدًا من الدفاع المدني، 86 شهيدًا من الصحفيين، و7،700 مفقود.

فيما كشفت الإحصائيات عن ارتفاع عدد المصابين إلى (50،100) جريح، وتدمير (126) مقرًا حكوميًا، وخروج (75) مدرسة عن الخدمة، وتضرر (277) مدرسة جزئيًا، وهدم (110) مسجد كليا، وتضرر 196 جزئيًا، فضلا عن تدمير 3 كنائس.

كما قام الاحتلال بهدم (52،500) وحدة سكنية كليًا، و254 الف وحدة سكنية هدمها الاحتلال جزئيًا، وخروج 22 مستشفى عن الخدمة، وتضرر 102 سيارة إسعاف بسبب استهدافات الاحتلال.

غزة المكتب الإعلامي الحكومي الوحشية قطاع غزة الإسرائيلية الاحتلال

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