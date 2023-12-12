الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال الأندية 2023.. تعرف على تشكيل أوكلاند سيتى لمواجهة اتحاد جدة

أوكلاند سيتي
أوكلاند سيتي

أعلن ألبرت رييرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام اتحاد جدة السعودي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك أوكلاند سيتي في البطولة بصفته بطل أوقيانوسيا في حين يتواجد الاتحاد السعودي باعتباره الفريق المستضيف للبطولة.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز اليوم ومواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر في الدور ربع النهائي.

وجاء تشكيل أوكلاند سيتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تراسي كونور

خط الدفاع: إيليتش ماريو - كريستيان جراي - موراتي ريجونت - لوبو ناثان - فالي جوردان

خط الوسط: هويلسون كاميرون - جيرارد جاريجا دين هايير ميشيل

خط الهجوم: مانيكوم ديلان - جيليون ليام 

تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. بنزيما يقود حجازي ورفاقه

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم السعودية 2023.

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على  قناتي SSC 1، SSC 5.

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، فشهد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي، فيما يحمل الفرنسي كريم بنزيما شارة القيادة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - حسن كادش - زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينهو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: إيجور كورنادو - رومارينهو - كريم بنزيما

اقرأ أيضًا.. تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. بنزيما يقود حجازي ورفاقه

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