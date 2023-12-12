الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جبران: "عمال مصر" شاركوا بقوة في ملحمة اختيار الرئيس القادم

محمد جبران يشارك
محمد جبران يشارك في انتخابات الرئاسة

واصل عمال مصر توافدهم على لجان التصويت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي هذا السياق، أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على انتظام توافد العاملين، منذ فتح جميع اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية لليوم الثالث على التوالي في مشهد يؤكد حرص الجميع على المشاركة والاصطفاف في حب الوطن خلال ذلك العرس الانتخابي الرئاسي.

غرفة العمليات المركزية

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لانتظام سير عملية التصويت على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات العمال حفاظًا على إنتظام سير العملية الإنتخابية بالمحافظات.

وأشاد “جبران” بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قبل العمال خلال اليوم الأول والثانى ومنذ الساعات الاولي من اليوم الثالث، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع  العمال، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثتهم بضرورة إستمرار المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت حتى نهاية غلق صناديق الإقتراع، بما يؤكد الحفاظ علي حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الإنتخابية بكل حرية، والعمل على الظهور بالشكل الحضاري اللائق.

جاء ذلك خلال متابعته العملية الإنتخابية ورئاسته لغرف العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، بحضور السادة اعضاء مجلس ادارة اتحاد عمال مصر.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.


وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

محمد جبران يشارك في انتخابات الرئاسة
محمد جبران يشارك في انتخابات الرئاسة
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